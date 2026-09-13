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Бойцы ГРУ и танкисты сутки отбивались от ВСУ и вышли из окружения без потерь

Бойцы ГРУ и танкисты сутки отбивались от ВСУ и вышли из окружения без потерь

Командир танкового батальона 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» Герой России Руслан Курбанов рассказал, как бойцы ГРУ и танкисты сутки отбивались от ВСУ и вышли из окружения без потерь Как он поделился на видео, предоставленном Минобороны России, когда российские танкисты подошли на позиции, уже было уничтожено два танка украинских оккупантов.

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