Адвокат бизнесмена Мартиросяна заявил о получении им денег от жены генерала Кузнецова

Краснодарский бизнесмен Лева Мартиросян, обвиняемый в даче взятки бывшему начальнику Главного управления кадров Министерства обороны Юрию Кузнецову, получил 36,5 миллиона рублей от жены генерала на строительство дома, сообщил РИА Новости адвокат предпринимателя Артем Раевский.
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