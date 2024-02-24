Apple Vision Pro позволит творить музыку в виртуальном пространстве

Выпуск гарнитуры виртуальной реальности Apple Vision Pro разочаровал практически всех. Не в малой степени потому, что для устройства, которое позиционируется как «пространственный компьютер», не нашлось достаточного количества контента.
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