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Apple Vision Pro позволит творить музыку в виртуальном пространстве

Apple Vision Pro позволит творить музыку в виртуальном пространстве

Выпуск гарнитуры виртуальной реальности Apple Vision Pro разочаровал практически всех. Не в малой степени потому, что для устройства, которое позиционируется как «пространственный компьютер», не нашлось достаточного количества контента.

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