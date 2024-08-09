Ох, граждане, как же меня раздражает, когда вроде бы не глупые журналисты на центральных и/или крупных телеграмм-каналах на голубом глазу вещают, что никакого смысла в нападении укропов на Курскую область нет, да ещё и ссылаются при этом на брехливые западные источники, например: «Украина удивила нас рейдом на территорию России с высокими ставками»: Economist не понимает, зачем ВСУ полезли в Курскую область - никакого практического смысла в этом нет».
Практический смысл в нападении Украины на Курскую область ОЧЕНЬ большой...
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Кошмар
https://dzen.ru/a/ZpLE1nVpIG0xvvrA
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7 час.
aboreiko Борейко
Закончу свою мысль. В одной из публикаций в Интернете дается список частей ВСУ, которые расположены, как на территории Курской области, так и на территории Сумской области: механизированные части, бронетанковые части, артиллерийские части и далее по списку. Не случайно наша авиация, дальнобойная высокоточная артиллерия, РСЗО, БПЛА, универсальные комплексы планирования и коррекции, барражирующие боеприпасы подвергают интенсивной обработке войска противника не только на нашей территории, но прежде всего на территории Сумской области. Наша цель заключается не только в уничтожении техники и живой силы, но и в срыве ротации, в ударе по коммуникациям, в уничтожении складов, в срыве материального обеспечения. Мы не может решить задачу за один день. Но делается все возможное. Перебрасываются резервы из глубины. Бои в Курской области ни в коей мере на остановят наше наступление на фронтах, расположенных на территории бывшей Украины. Враг будет разбит и отброшен за границу. Победа будет за нами.
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6 час.
Кошмар
Ну, вот этот твой коммент уже лучше... А от первого безнадёгой веяло и всёпропальством. А резервы из тыла идут. И серьёзные резервы. Кстати, ракетные и бпла удары по приграничью Сумской области, в том числе и по Сумам, начали наносить уже 6 и 7 августа. Это можно посмотреть по интерактивной карте... https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Ошибка 404 - РИА Новости
РИА Новости
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6 час.
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