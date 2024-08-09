Практический смысл в нападении Украины на Курскую область ОЧЕНЬ большой...

aboreiko Борейко

Закончу свою мысль. В одной из публикаций в Интернете дается список частей ВСУ, которые расположены, как на территории Курской области, так и на территории Сумской области: механизированные части, бронетанковые части, артиллерийские части и далее по списку. Не случайно наша авиация, дальнобойная высокоточная артиллерия, РСЗО, БПЛА, универсальные комплексы планирования и коррекции, барражирующие боеприпасы подвергают интенсивной обработке войска противника не только на нашей территории, но прежде всего на территории Сумской области. Наша цель заключается не только в уничтожении техники и живой силы, но и в срыве ротации, в ударе по коммуникациям, в уничтожении складов, в срыве материального обеспечения. Мы не может решить задачу за один день. Но делается все возможное. Перебрасываются резервы из глубины. Бои в Курской области ни в коей мере на остановят наше наступление на фронтах, расположенных на территории бывшей Украины. Враг будет разбит и отброшен за границу. Победа будет за нами.