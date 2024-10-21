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Общерегиональный день приёма граждан 30 октября 2024 года

Общерегиональный день приёма граждан 30 октября 2024 года

Общерегиональный день приёма граждан 30 октября 2024 годаВ соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», статьей 64 Конституции Республики Крым, Распоряжением Главы Республики Крым от 05 июля 2017 года № 344-рг 30 октября 2024 года состоится Общерегиональны.

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