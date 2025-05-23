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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гинер об Акинфееве: «С уважением отношусь к Яшину и Дасаеву. Оба — великие, но Игорь превзошел их по сухим матчам. И вообще больше всех игр провел»

— За эти годы — самый памятный игровой эпизод с Акинфеевым? — Первый. В 17 дебютировал в Самаре и сыграл на ноль, взял пенальти от Каряки.

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