В Саратове полицейские изъяли у мужчины один килограмм прегабалина, замаскированного под биодобавку

В Волжском районе города Саратова сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ.
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