Глава делегации США: Всемирный фестиваль молодёжи показал, что вражда в отношениях идёт из Вашингтона

Тёплый приём в России американской делегации показал, что источником враждебных отношений между странами является Вашингтон, отметил глава делегации Калеб Мопин.
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