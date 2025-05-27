Россия нашла поставщиков фруктов и ягод, которые сдержат цены

Власти нашли способ сдержать рост цен на овощи и фрукты. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию Северного Кавказа 27 мая заявил, что необходимо развивать сельскохозяйственный потенциал региона, поскольку это одна из его сильных сторон.
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