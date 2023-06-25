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Организаторы концерта Басты в Иркутске перенесли выступление на неопределенный срок

Организаторы концерта Басты в Иркутске перенесли выступление на неопределенный срок

Российский музыкант Баста не выступит в Иркутске 27 июня. Концерт с участием рэпера был перенесен организаторами на неопределенный срок без объяснения причины.

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