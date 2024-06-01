Добрый Мир
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Добрый Мир

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Что происходит с Америкой прямо сейчас

Что происходит с Америкой прямо сейчас

В предыдущей статье я рассматривал проблемы НАТО и рассмотрел только небольшую их часть, но это было важно для понимания того, о чём пойдёт речь в этой статье, потому что НАТО один из основных инструментов для поддержания военного доминирования США в мире.

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