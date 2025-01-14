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Закон, порядок, государство

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Расчеты современных БпЛА СКАТ 350 М отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» вскрыли пункты временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области

Расчеты современных БпЛА СКАТ 350 М отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» вскрыли пункты временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области

БпЛА СКАТ 350 М предназначен для воздушного наблюдения и поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах, точного наведения российских средств поражения на объекты противника.

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