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Посол России Антонов призвал США простимулировать Украину к выполнению Минских соглашений

Посол России Антонов призвал США простимулировать Украину к выполнению Минских соглашений

Соединенные Штаты должны простимулировать Киев к выполнению минских договоренностей и послать сигнал Украине о недопустимости ревизии соглашений по Донбассу, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналистам Newsweek.

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