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Чернышенко: в 2025 году школьная программа и ЕГЭ будут синхронизированы

Чернышенко: в 2025 году школьная программа и ЕГЭ будут синхронизированы

Школьную программу полностью синхронизируют с материалами ЕГЭ в 2025 году. Такое заявление в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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