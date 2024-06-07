Чернышенко: в 2025 году школьная программа и ЕГЭ будут синхронизированы

Школьную программу полностью синхронизируют с материалами ЕГЭ в 2025 году. Такое заявление в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии