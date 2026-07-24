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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Филадельфия» не знала о решении Леброна Джеймса до последних минут перед объявлением (The Athletic)

Леброн Джеймс озвучил решение о выступлении за «Филадельфию» в следующем сезоне. Первой об этом сообщила в соцсетях компания Topps, торгующая коллекционными карточками игроков, опередив самого баскетболиста и инсайдера Шэмса Чаранию.

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