«Филадельфия» не знала о решении Леброна Джеймса до последних минут перед объявлением (The Athletic)

Леброн Джеймс озвучил решение о выступлении за «Филадельфию» в следующем сезоне. Первой об этом сообщила в соцсетях компания Topps, торгующая коллекционными карточками игроков, опередив самого баскетболиста и инсайдера Шэмса Чаранию.
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