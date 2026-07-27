Мбаппе останется капитаном сборной Франции при Зидане – игрок и тренер ценят и уважают друг друга (Le Parisien)

Килиан Мбаппе останется капитаном сборной Франции при новом тренере, сообщает Le Parisien. Завтра Федерация футбола Франции проведет пресс-конференцию, на которой ее президент Филипп Диалло объявит имя нового главного тренера, которым должен стать Зинедин Зидан .
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