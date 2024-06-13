Вообще, пожалуй, хорошо тем правителям стран, которым не приходится думать об управлении, принимать самостоятельные решения.
Пашинян не удержался и "плюнул" в Россию в её госпраздник. Сразу после поздравлений
Комментарии
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Регина Толстоброва
Да, Пашинян дерьмо, конечно. Ну а мы почему с ним столько лет нянчились. верили ему? Как говорится в пословице. если сердце открылось обману. только любящий виноват.
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17 час.
W
Walery
Многовековые отношения Армении и России, основанные на незыблемых принципах равноправия и учета интересов народов двух стран будут и дальше развиваться? Пашинян легко пришел к Власти и теперь никогда не уйдет в отличии например от Януковича - пашинян утопит народ Армении в крови и запустит в страну, т. е., на ее пока еще территорию, НАТО.
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14 час.
олег кубахов
Как Россия себя поставила , такое отношение к ней.
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11 час.
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