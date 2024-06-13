Пашинян не удержался и "плюнул" в Россию в её госпраздник. Сразу после поздравлений

Да, Пашинян дерьмо, конечно. Ну а мы почему с ним столько лет нянчились. верили ему? Как говорится в пословице. если сердце открылось обману. только любящий виноват.

W

Walery

Многовековые отношения Армении и России, основанные на незыблемых принципах равноправия и учета интересов народов двух стран будут и дальше развиваться? Пашинян легко пришел к Власти и теперь никогда не уйдет в отличии например от Януковича - пашинян утопит народ Армении в крови и запустит в страну, т. е., на ее пока еще территорию, НАТО.