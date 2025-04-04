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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о своих словах про работу в футбольной сборной России: «Я в шутку сказала. Что я, сумасшедшая? Надо своим делом заниматься»

Ранее Александр Жулин, поздравляя Тарасову с днем рождения, заявил: «Дорогая Татьяна Анатольевна, с днем рождения.

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