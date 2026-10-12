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Газета.ру

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Глава Минцифры Шадаев: ЦОДы будут создавать в регионах с профицитом энергетики

Глава Минцифры Шадаев: ЦОДы будут создавать в регионах с профицитом энергетики

Минцифры России проработает к концу года меры поддержки строительства центров обработки данных (ЦОДов, или дата-центров) в регионах России, в том числе льготного кредитования.

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