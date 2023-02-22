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Школьники обнаружили на остановке гранату и чудом остались живы

Школьники обнаружили на остановке гранату и чудом остались живы

В томском селе учащиеся школы нашли гранату и начали играть с ней, не подозревая об опасности. В селе Берлика Томской области группа учащихся школы обнаружила ручную гранату в районе расположения автобусной остановки.

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