Треть российских студентов хотят потратить на образ к 1 сентября 250 тысяч рублей

Согласно опросу Sunlight, более трети молодых россиян оценивают свой образ к 1 сентября в 250 тысяч рублей и выше, тогда как 68 процентов родителей считают приемлемой суммой до 50 тысяч, и лишь 11 процентов готовы потратить на ребенка четверть миллиона и более.