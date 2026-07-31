Треть российских студентов хотят потратить на образ к 1 сентября 250 тысяч рублей

Согласно опросу Sunlight, более трети молодых россиян оценивают свой образ к 1 сентября в 250 тысяч рублей и выше, тогда как 68 процентов родителей считают приемлемой суммой до 50 тысяч, и лишь 11 процентов готовы потратить на ребенка четверть миллиона и более.
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