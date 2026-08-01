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Политика как она есть

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Трамп изобразил Венесуэлу в виде 51-го штата США

Трамп изобразил Венесуэлу в виде 51-го штата США

Американский лидер Дональд Трамп изобразил Венесуэлу в виде 51-го штата США. На своей странице в соцсети Truth Social он выложил картинку, где территория Венесуэлы на карте раскрашена в цвета американского флага.

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