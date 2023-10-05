Правительство Японии начало валютную интервенцию

Министерство финансов Японии и Центробанк нанесли удары по рынку облигаций и Форекс. Власти обеспокоены аномальной стоимостью этих инструментов – доходность бондов Japan 10Y превысила 0,8% годовых, курс USDJPY поднимался выше отметки 150 пунктов.
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