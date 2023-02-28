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​Фора-Банк внес изменения в категории сезонного кэшбэка

Всю весну по карте Фора-Банка «Мир» «Все включено» действует повышенный сезонный кэшбэк 5%. В новые категории сезонного кэшбэка вошли покупки в обувных магазинах, товары и услуги для сада и дома, для ремонта, кешбэк на услуги салонов красоты.

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