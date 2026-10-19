Дизельная сделка с Россией оскорбляет память сенатора-террориста Линдси Грэма, автора закона об «адских санкциях».
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