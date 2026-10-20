«Положить конец доминированию России»: ЕС рассчитывает контролировать Севморпуть Глава европейской дипломатии внезапно объявила Арктический регион новой целью Евросоюза и потребовала лишить Россию контроля над Северным морским путем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Почему тактика Ир...
- ТО Урок Бенгази: как...
- Четыре парома: че...
Выставить на Таймыре пару хорошо укреплённых батарей дальнего действия. И пусть дальше поют про контроль.