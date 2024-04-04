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"Интересное совпадение": Одно слово связало Тимати с диаспорами приезжих и террористами

"Интересное совпадение": Одно слово связало Тимати с диаспорами приезжих и террористами

Задержанный в Дагестане террорист признался, что возил оружие напавшим на "Крокус". При этом проявился интересный факт.

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