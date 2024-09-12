Беглов обратился к петербуржцам в День перенесения мощей князя Александра Невского

Губернатор отметил, что это историческое событие для города, страны, культуры, Русской православной церкви и российской государственности 12 сентября отмечается День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского – это день, когда был заключен Ништадтский мир.
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