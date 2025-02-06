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SHOT: акула напала на русскую туристку на Мальдивах из-за гида

SHOT: акула напала на русскую туристку на Мальдивах из-за гида

Акула напала на русскую туристку на Мальдивах и прокусила ей руку.Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной могли стать неадекватные действия гида.

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