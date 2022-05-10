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Сильную засуху прогнозируют в двух регионах Казахстана

Сильную засуху прогнозируют в двух регионах Казахстана

Специалисты "Казгидромета" сделали уточнение к прогнозу засухи на май 2022 года. По скорректированным данным синоптиков, на большей части страны в течение текущего месяца условия увлажнения ожидаются близкими к норме, передает корреспондент NUR.

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