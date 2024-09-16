Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Красноярске возбуждено дело о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи, сообщили в правоохранительных органах.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Красноярске возбуждено дело о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи, сообщили в правоохранительных органах.
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