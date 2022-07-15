Архівне фото: обговорення законопроекту про оборонний бюджет США на 2022 рік у Палаті представників, 22 червня 2021 року Палата представників ухвалила законопроект про фінансування національної оборони Оборонний бюджет США може перевищити 2023 року 800 млрд доларів Палата представників ухвалила в четвер законопроект, згідно з яким витрати на оборону США наступного року перевищать 800 млрд […] Сообщение Палата представників ухвалила законопроект про фінансування національної оборони появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.