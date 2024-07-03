Большая часть зумеров смотрят товары на маркетплейсов для развлечения

На маркетплейсах большинство (72%) зумеров приобретают одежду, 51% — продукты питания, 49% — декоративную и уходовую косметику, 49% — обувь, 48% — средства личной гигиены, 41% — товары для хобби и творчества и 39% — электронику.
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