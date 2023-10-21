Сафонов вошел в топ-30 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футбольных голкиперов в мире. Первые три места в списке заняли Диогу Кошта ("Порту"), Джанлуиджи Доннарума ("Пари Сен-Жермен"), Мик Меньян ("Милан") и Тибо Куртуа ("Реал").
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