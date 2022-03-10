Йоханнес Дале завершил сезон из-за коронавируса

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале досрочно завершил сезон из-за коронавируса. «Настала моя очередь подхватить этот вирус.

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