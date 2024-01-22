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Алла Довлатова рассказала, как рожала на коленях

Ведущая Алла Довлатова откровенно рассказала о своих родах. Ведущая «Русского радио» — опытная мама. У Аллы Довлатовой четверо детей: двое от первого брака — 24-летняя Даша и 19-летний Павел, а также двое от второго мужа — 15-летняя Саша и шестилетняя Маша.

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