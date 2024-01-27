В ФРГ заявили о неготовности страны к противостояния с Россией

Германия не готова к противостоянию с Россией, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус."Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем", — привело слова Писториуса издание The Telegraph.
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