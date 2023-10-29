"Не соприкасаются полями": музыкальный критик сравнил Цоя с мировой иконой рока

В частности, историк музыки вспомнил про легендарного лидера группы The Doors Джима Моррисона. По его словам, у каждой страны есть свои герои, и сравнивать икону, например, Соединенных Штатов с легендой русского рока просто-напросто некорректно.
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