Россиянам посоветовали оформлять страховку от невыезда из страны

Это защитит путешественника от рисков Страховка от невыезда за границу защитит туриста от финансовых рисков, которые могут привезти к отказу от поездки, сообщил РИАМО руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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