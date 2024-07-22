Элита сознательно провоцирует бунт мигрантов: Заявление активистки

В

Воробей

- ""Дамы и господа, что это говорит о нас? Это реакция общества, которое уже сдалось. Общества, которое уже смирилось со своим поражением." Социум, который уже потерял способность сохранять свою базовую ячейку - семью - массовые разводы на уровне более 70% и усиливающаяся тенденция к вымиранию, вполне естественно лишается внутренней воли сопротивляться и бороться за выживание. Потому, можно расслабиться!