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Элита сознательно провоцирует бунт мигрантов: Заявление активистки

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Комментарии
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Дима Качусов
Автор к чему-то призывает?! 🙁
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11 час.
В
Воробей
- &quot;&quot;Дамы и господа, что это говорит о нас? Это реакция общества, которое уже сдалось. Общества, которое уже смирилось со своим поражением.&quot;     Социум, который уже потерял способность сохранять свою базовую ячейку - семью - массовые разводы на уровне более 70% и усиливающаяся тенденция к вымиранию, вполне естественно лишается внутренней воли сопротивляться и бороться за выживание. Потому, можно расслабиться!
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11 час.

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