Если вы думаете, что риск бунта мигрантов - исключительно внутренняя проблема России, то придётся пересмотреть свои взгляды.
Элита сознательно провоцирует бунт мигрантов: Заявление активистки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дима Качусов
Автор к чему-то призывает?! 🙁
Ответить
11 час.
В
Воробей
- ""Дамы и господа, что это говорит о нас? Это реакция общества, которое уже сдалось. Общества, которое уже смирилось со своим поражением." Социум, который уже потерял способность сохранять свою базовую ячейку - семью - массовые разводы на уровне более 70% и усиливающаяся тенденция к вымиранию, вполне естественно лишается внутренней воли сопротивляться и бороться за выживание. Потому, можно расслабиться!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии