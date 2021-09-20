В Красноярском крае руководитель учреждения фиктивно трудоустроила граждан и присвоила 120 тысяч рублей из их зарплаты

Следователями следственного отдела МО МВД России «Курагинский» возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из учреждений Курагинского района по подозрению в мошенничестве.
Популярные статьи
- Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО уничтожили цели на двусторонних учениях в Чечне
- Соединение связи Гвардейской общевойсковой армии ЗВО вернулось в Воронежскую область после завершения ССУ «Запад-2021»
- Председатель Профсоюза гражданского персонала встретился с активом первичной организации Академии Генштаба
Свежие комментарии