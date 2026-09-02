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Новым президентом Эстонии избрали Юлле Мадизе

Новым президентом Эстонии избрали Юлле Мадизе

Юлле Мадизе стала новым президентом Эстонии. За нее проголосовал 71 депутат Рийгикогу, она была единственным кандидатом на пост главы государства.

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