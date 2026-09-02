Новым президентом Эстонии избрали Юлле Мадизе

Юлле Мадизе стала новым президентом Эстонии. За нее проголосовал 71 депутат Рийгикогу, она была единственным кандидатом на пост главы государства.
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