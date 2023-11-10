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ВС РФ пробили брешь в обороне противника северо-западнее Авдеевки и вошли в село Степное (Степовое)

ВС РФ пробили брешь в обороне противника северо-западнее Авдеевки и вошли в село Степное (Степовое)

Российские войска продолжают наступательную операцию в районе Авдеевки. Основные усилия ВС РФ на этом направлении сосредоточены на охвате этого города с одновременным перерезанием коридора снабжения авдеевского гарнизона противника.

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