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Биолокус Плант

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Персик в Московской области: кому он действительно подходит?

Персик в Московской области: кому он действительно подходит?

Персик в Подмосковье часто вызывает два противоположных мнения. Одни считают его слишком капризным и заранее безнадёжным вариантом, другие уверены, что достаточно купить любой «зимостойкий» саженец — и всё получится.

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