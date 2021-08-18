Красный стрелок

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ЗАЯВЛЕНИЕ Пресс-бюро ЦК КП Греции О СОБЫТИЯХ В АФГАНИСТАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ Пресс-бюро ЦК КП Греции О СОБЫТИЯХ В АФГАНИСТАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕПресс-бюро ЦК КП ГрецииО СОБЫТИЯХ В АФГАНИСТАНЕ Стремительно развивающиеся события в Афганистане на фоне краха марионеточного правительства, возникшего в стране после империалистического вмешательства США, НАТО и их союзников, и прихода к власти мракобесного движения Талибана, которое изначально поддерживалось различными способами США и другими капиталистическими странами, показывают, что страданиям афганского народа нет конца.

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