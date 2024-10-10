Биолог Трофимова рассказала, как навсегда избавиться от пищевой моли

Многие хозяйки совершают одну и ту же ошибку в борьбе с насекомыми в квартире. 123RF/legion-media.ruДоцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова рассказала о том, что в квартире является магнитом для пищевой моли.