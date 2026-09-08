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Нижегородская правда

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Объем выдачи кредитов наличными в России вырос на 63% за восемь месяцев

Объем выдачи кредитов наличными в России вырос на 63% за восемь месяцев

За восемь месяцев 2026 года российские банки выдали розничным клиентам почти 3,5 трлн рублей кредитов наличными — на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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