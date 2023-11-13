Новый геймплейный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora показывает возможности игры на PS5 ...

Новый геймплейный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora показывает возможности игры на PS5Новый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora показывает, какие интересные возможности ждут обладателей консолей PlayStation 5 в грядущем приключенческом экшене с открытым миром по мотивам популярного блокбастера Джеймса Кэмерона.
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