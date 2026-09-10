Зампред Совбеза подчеркнул, что Москва понимает ответственность за судьбу человечества.Вооружённые силы Российской Федерации обладают достаточным потенциалом для того, чтобы ударами уничтожить Киев и основные объекты НАТО, однако это стало бы точкой невозврата для всей планеты.