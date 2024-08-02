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Русская весна

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Российский боец рассказал, что изменило работу военных медиков

Российский боец рассказал, что изменило работу военных медиков

Медики, эвакуирующие бойцов с поля боя, стали желанной целью для дронов ВСУ, поэтому санитарам приходится менять тактику, рассказал РИА Новости полевой медик подразделения Барс-23 «Орел» с позывным Студент, работающий на Угледарском направлении.

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